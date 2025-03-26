2025 Ramazan Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak mı?

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

2025 Ramazan Bayramı için köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz geçişlerin uygulanması bekleniyor. Yola çıkacak olan vatandaşlar, bayram tatilinde ulaşımı kolaylaştıracak bu düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyor.