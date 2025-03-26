2025 Ramazan Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planları netleşmeye başladı. Yola çıkacak olan vatandaşlar, bayram süresince köprü ve otoyol ücretlerinde indirim ya da ücretsiz geçiş olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda köprü ve yollar ücretsiz olacak mı? İşte merak edilenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Cumartesi günü ile birlikte 3 günlük Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Bayram planları yapan vatandaşlar, tatil boyunca uzun yola çıkacak olanların özellikle köprü ve otoyolların ücretli olup olmayacağını sorguluyor.
Bu kapsamda, bayramda ücretsiz geçişlerin olup olmayacağı sıkça soruluyor.
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI
2025 Ramazan Bayramı için köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz geçişlerin uygulanması bekleniyor. Yola çıkacak olan vatandaşlar, bayram tatilinde ulaşımı kolaylaştıracak bu düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyor.