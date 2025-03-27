Mardin'de Yangın Paniği! Apartman Dairesi Küle Döndü, 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Apartman dairesi köle dönerken, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mardin'de Yangın Paniği! Apartman Dairesi Küle Döndü, 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Mardin'in Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Aslan Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki Ahmet Ç.’ye ait dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale etmek isteyen aileden 5 kişi, dumandan etkilendi. 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairede hasar oluşurken, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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