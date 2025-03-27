İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı

İstanbul Şişli'de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis inceleme başlattı. .

İstanbul'un Göbeğinde Restorana Silahlı Saldırı

Şişli'de Merkez Mahallesi'ndeki restorana 24 Mart Pazartesi akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Erkan A. restoranda yemek beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kasklı 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Erkan A. ile Beyhan T. vurularak, H.M. ise cam kırıklarının isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Erkan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Restoran ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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