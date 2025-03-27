'İmamoğlu İçin Sahte Tanık Aranıyor' Demişti... CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, cezaevindeki mahkum kadınların savcılık tarafından arandığını, "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca, belki 10 sene göremezsin" sözleriyle yalan tanıklık yapmaya zorladıklarını iddia etti.

Özel, "Şimdi bu rezaleti örtbas etmek için, dosyanın içini şimdi doldurabilmek için, kendine yeni gizli tanıklar yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arayan bir savcı ile karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu’nun 10-15 yıl önce Beylikdüzü’nden tanıdığı insanları, komşularını savcılığa çağırıp tanıklık yapmaya zorluyorlar. ‘Siz iş yaptınız mı, geçmişte alışverişiniz oldu mu, karşılığında bir şey verdiniz mi? Belediye başkanlığı sırasında kendisi, çevresi sizden bir şey istedi mi? İstemiştir. Olduğunu biliyorum. İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeriye atarım’ diye sahte, korkutan ve yalan ifadeye zorlayan çabalar var. Diğer taraftan cezaevinde tutuklu kadınları SEGBİS bağlantısı ile arayıp ‘Bana anlatacağın bir şey varsa bu son şansın. Yoksa bir daha seni dinlemem. Çocuklarının yüzünü yıllarca, belki 10 sene göremezsin’ deyip 3-4 yaşında evladı olan kadın tutukluları zorluyor, ardından da yanına birini yolluyor. ‘Savcı kızdı ama sen onun dediği gibi bir şeyler söylersen, hazır olursan yine söyleriz. Seni dinler. Buradan çıkar yarın gidersin’ dedirtilmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in konuşmasının ardından CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor… Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. “İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım” denilerek baskı altında tutuluyor. Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor" paylaşımını yaptı.

İBB SORUŞTURMASINA DA DAHİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i de İBB soruşturmasına dahil etmişti. Karabat ile Özer hakkındaki evrak milletvekili olmaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kaynak: İHA