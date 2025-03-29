Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinden Son Teravih Namazı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıskalı Türklerin yoğun yaşadığı Stepnoye ilçe camisinde ramazanın son teravih namazı kılındı. Camiye gelen Ahıska Türkleri ve Kırgızlar, imamın vaazını dinledi ve ardından teravih namazı için saf tuttu. Son teravih namazını Türkiye'den gelen din görevlisi Ahmet Öztürk kıldırdı.

Ramazanın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, cami müezzince seslendirilen ilahiler eşliğinde 11 ayın sultanı ramazana veda etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Teravih namazını eda edenlerden Murafaddin Sakimov, ramazanın son teravih namazını kıldıklarını belirterek, Kırgızistan'a din görevlisi gönderen, iftar programlarını tertip eden ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunan Türkiye devletine ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

Dostluk Yardımlaşma Derneği Başkanı Nasır Askarov da ramazan ayında Türkiye'den gelen din görevlisinin emeğinin öneminin altını çizerken, Ahıskalı Türk iş insanların katkılarıyla Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okuyan öğrencilere 6 kez iftar yemeği verdiklerini ve Bişkek'teki Merkez Cami cemaatine de iftar tertip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA