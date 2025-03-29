Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinden Son Teravih Namazı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te son teravih namazı kılındı. Ramazanın son teravih namazını Türkiye'den giden din görevlisi Ahmet Öztürk kıldırdı.

Kırgızistan'daki Ahıska Türklerinden Son Teravih Namazı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıskalı Türklerin yoğun yaşadığı Stepnoye ilçe camisinde ramazanın son teravih namazı kılındı. Camiye gelen Ahıska Türkleri ve Kırgızlar, imamın vaazını dinledi ve ardından teravih namazı için saf tuttu. Son teravih namazını Türkiye'den gelen din görevlisi Ahmet Öztürk kıldırdı.

Ramazanın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, cami müezzince seslendirilen ilahiler eşliğinde 11 ayın sultanı ramazana veda etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Teravih namazını eda edenlerden Murafaddin Sakimov, ramazanın son teravih namazını kıldıklarını belirterek, Kırgızistan'a din görevlisi gönderen, iftar programlarını tertip eden ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunan Türkiye devletine ve Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

Dostluk Yardımlaşma Derneği Başkanı Nasır Askarov da ramazan ayında Türkiye'den gelen din görevlisinin emeğinin öneminin altını çizerken, Ahıskalı Türk iş insanların katkılarıyla Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde okuyan öğrencilere 6 kez iftar yemeği verdiklerini ve Bişkek'teki Merkez Cami cemaatine de iftar tertip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Kırgızistan Ramazan
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50 Bin 251’e Yükseldi Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50 Bin 251’e Yükseldi
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Gökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem Felaketi Gökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem Felaketi
ÇOK OKUNANLAR
Ramazan Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Oldu Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Uludağ'daki Otel Yangınında 4 Tutuklama Uludağ'daki Otel Yangınında 4 Tutuklama
İzmir'de Korkutan Kaza! Motosikletli Ağır Yaralandı İzmir'de Korkutan Kaza! Motosikletli Ağır Yaralandı
Ekipler Alarma Geçti, Namaz Kılarken Bulundu Ekipler Alarma Geçti, Namaz Kılarken Bulundu
'Aracıma Su Sıçrattın' Kavgasında Bıçaklar Çekildi 'Aracıma Su Sıçrattın' Kavgasında Bıçaklar Çekildi