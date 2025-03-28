Gökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem Felaketi

Myanmar’da 12 dakika arayla meydana gelen 7.7 ve 6.4’lük depremler çok sayıda komşu ülkede de hissedildi. İlk bilgilere göre Myanmar’da en az 20 kişi hayatını kaybederken, Tayland’da da en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Depremin etkilediği komşu ülkelerden biri de Çin oldu. Çin’in Ruili kentinde yer alan bir gökdelenin üst katında yer alan havuz suyu depremin etkisiyle taşarak sokağa döküldü.

HAVUZDAN TAŞAN SU YAYALARI SÜREKLEDİ

Metrelerce yüksekten yayaların olduğu bölgeye akan su, deprem nedeniyle panik yaşayan insanları sürükledi. O anlar kamera tarafından kaydedilirken, meydana gelen olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA