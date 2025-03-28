Gökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem Felaketi

Myanmar'da meydana gelen ve Çin'in Ruilli eyaletinde de hissedilen depremde bir gökdelenin üst katındaki havuzdan taşan su büyük bir şiddetle yolda kaçışan insanların üstüne döküldü. Büyük su kütlesi, sokaktaki yayaları adeta yutarak sürükledi.

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Myanmar’da 12 dakika arayla meydana gelen 7.7 ve 6.4’lük depremler çok sayıda komşu ülkede de hissedildi. İlk bilgilere göre Myanmar’da en az 20 kişi hayatını kaybederken, Tayland’da da en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Depremin etkilediği komşu ülkelerden biri de Çin oldu. Çin’in Ruili kentinde yer alan bir gökdelenin üst katında yer alan havuz suyu depremin etkisiyle taşarak sokağa döküldü.

HAVUZDAN TAŞAN SU YAYALARI SÜREKLEDİ

Metrelerce yüksekten yayaların olduğu bölgeye akan su, deprem nedeniyle panik yaşayan insanları sürükledi. O anlar kamera tarafından kaydedilirken, meydana gelen olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gökyüzünden Gelen Dev Dalgalar İnsanları Yuttu: Asya'da Deprem Felaketi - Resim : 1

Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk GörüntülerAsya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk GörüntülerDünya

Kaynak: İHA

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