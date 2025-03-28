BM'den Dikkat Çeken Açıklama: İsrail Hava Saldırılarında Yüzlerce Çocuk Katledildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivilin öldürüldüğünü vurgulayarak, yaşanan şiddetin vahşet suçlarının ayırt edici özelliklerini taşıdığını belirtti.

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BM'den Dikkat Çeken Açıklama: İsrail Hava Saldırılarında Yüzlerce Çocuk Katledildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerini paylaştı. İsrail'in kısıtlamaları ve saldırılarının ardından Gazze'deki ateşkesin son bulduğunu hatırlatan Laerke, insani yardım stokunun çok düşük seviyelere düştüğünü bildirdi.

Laerke, "Gördüğümüz savaş eylemleri vahşet suçlarının ayırt edici özelliklerini taşıyor. 10 gündür insan hayatına ve onuruna karşı duyarsız bir saygısızlığa tanıklık ediyoruz." dedi.

Saldırıların, siviller üzerindeki hasarına işaret eden Laerke, "Hastaneler bir kez daha savaş alanı. Hastalar yataklarında öldürüldü. Ambulanslara ateş açıldı ve ilk müdahale ekipleri öldürüldü. İsrail hava saldırılarında yüzlerce çocuk ve sivil öldürüldü." diye konuştu.

İsrail'in tahliye talepleri nedeniyle son günlerde 142 binden fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatan Laerke, birçoğunun ikinci veya üçüncü kez yerinden edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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