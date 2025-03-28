ABD'den 'İmamoğlu' Açıklaması! 'İstikrarsızlık İstemiyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden alınması sonrası düzenlenen protesto gösterileri giderek büyüdü. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı olaylar sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington ziyareti sırasında ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından Rubio, "Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim" açıklamasını yaptı. Türkiye'deki diplomatik kaynaklar da görüşmeyi, "olumlu ve karşılıklı saygılı" olarak tanımladı.

'ENDİŞELİ OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK'

Bunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, İngiliz BBC muhabiri Mark Lowden'ın Türkiye'de gözaltına alınıp dün sınır dışı edilmesiyle ilgili "Endişeli olduğumuzu ifade ettik. Gidişattan hoşlanmıyoruz. Türkiye bir müttefik, NATO'da da ortak. Açıkçası, iç siyasi kaygıları var. Bunların her biri hakkında her zaman görüş bildirecek değiliz. Bu protestolar ve bazı raporlar konusunda kesinlikle endişeliyiz" dedi.

'MÜTTEFİKİMİZDE İSTİKRARSIZLIK İSTEMEYİZ'

Açıklamasında İstanbul Belediye Başkanı'nın adını anmadan o konuya değindiği sorulan Rubio, "İddiaları, belediye başkanının yolsuzluğa karıştığı, bunun uzun süredir devam ettiği, nihayet harekete geçildiği ve siyasetinin arkasına sığındığı yönünde. Bu konudaki tüm gerçekleri bilmiyorum. Açıkçası belediye başkanının söylediği ya da siyasi muhalefetin söylediği bu değil, onlar aday olmasına izin verilseydi seçimi kazanabilecek bir lider olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden izliyoruz. Endişelerimizi dile getirdik. Yakın müttefikimiz olan bir ülkenin yönetiminde böyle bir istikrarsızlık istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEM ENDİŞELİ HEM ORTAK OLABİLİRİZ'

Türk hükümetinin, kendisinin "endişelerini dile getirdiği" yönündeki açıklamalarını yalanladığını söyleyen bir gazeteciye Rubio şu yanıtı verdi:

"Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüştüm. Başkan Trump'ın ilk yönetim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkisi vardı. Sanırım bunu yeniden başlatmak istiyorlar. Ama onlar bir NATO müttefiki ve biz de onlarla Suriye'de ve başka yerlerde işbirliği yapmak istiyoruz. Dolayısıyla hem endişelerimizi dile getirip hem de ortaklaşa yapabileceğimiz başka pek çok şey olduğunu anlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Olgun bir dış politika yürütmenin dengesi böyle."

Kaynak: Haber Merkezi