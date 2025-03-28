Myanmar'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Asya kıtasının birçok noktasında hissedilirken, 6,4 büyüklüğünde artçı bir deprem de yaşandı.

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Euro-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Myanmar'ın Mandalay bölgesinde 7.7 büyüklüğünde güçlü bir deprem yaşandı. Depremin ardından bölgede 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Yaşanan deprem, komşu ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise 7.3 büyüklüğünde ölçüldü.

Meydana gelen depremin ardından sosyal medyada yıkılan köprü ve binaların videoları paylaşılmaya başlarken şu ana dek can ve mal kaybına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA-İHA

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