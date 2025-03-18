Futbol Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga

Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanlığı'nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı.

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Futbol Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga

Isparta'da il merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, biri dışında diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı; idari ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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