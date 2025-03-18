İmam Camide Canına Kıydı, İntihar Sebebi Kahretti

Sinop'ta 31 yaşındaki bir imam, görev yaptığı camide intihar etti. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen imamın, ailevi problemleri sebebiyle intihar ettiği öğrenildi.

İmam Camide Canına Kıydı, İntihar Sebebi Kahretti

Sinop'un Boyabat ilçesi Çeşnigir köyünde Ö.K. (31) isimli bir imam, aile içinde yaşadığı problemler nedeniyle görev yaptığı camide intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ö.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ö.K.'nin cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durağan ilçesine bağlı Kaplangı köyü nüfusuna kayıtlı olan imamın yaklaşık üç ay önce Çeşnigir köyüne atandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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