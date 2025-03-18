Başkentte Metroda Ortalık Savaş Alanına Döndü! Birbirlerine Girdiler, Güvenlik Bile Ayıramadı

Ankara’da Kızılay metro istasyonunda iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen uzun süre devam etti. Olayda bir kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılay metro istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar ve güvenliklerin çabalarına rağmen kavga uzun süre devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda, kavga eden şahıslardan birisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olaya yönelik inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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