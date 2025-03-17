Meteoroloji'den Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden denizler için fırtına uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Fırtınanın 18 Mart 2025 günü saat 12.00 ile 20 Mart 2025 saat 18.00 arasında olması bekleniyor" denildi.

Meteoroloji'den Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerimizde (Düzce) rüzgarın, yarın Salı öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 18 Mart 2025 günü saat 12.00 ile 20 Mart 2025 saat 18.00 arasında olması bekleniyor" denildi.

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Kaynak: İHA

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