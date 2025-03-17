Acı Haber Geldi... Ünlü Sanatçı Tanyeli Hayatını Kaybetti!

2023’te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedavisine başlanan ve bir süredir durumu ağır seyreden ünlü sanatçı Tanyeli hastanede hayatını kaybetti.

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat’ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, “Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah” demişti.

Tanyeli'nin vefat haberini şarkıcı Deniz Seki duyurdu. Deniz Seki, Tanyeli ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak şunları yazdı:

"Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum.. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşçakal Tanyeli."

Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz😔

Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m.

Ben yine de bir mucize bekliyordum..

Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun.

Mekanın Cennet olsun.

Hoşçakal #tanyeli pic.twitter.com/2SyYXKhLKx — Deniz Seki (@denizsekireal) March 17, 2025

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli’nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağıldı. Bu nedenle Tanyeli çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmek zorunda kaldı. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya getirdi.

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başladı. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili’yle nikâh masasına oturdu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunmaktadır.

Kaynak: Sabah