Sulama Birliği Başkanı Mühendis Evinde Ölü Bulundu: Geride Bıraktığı Not Kahretti

Amasya'da Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G'ye (36) ulaşamayan il dışındaki yakınları, 112'yi arayıp yardım istedi. 55 Evler Mahallesi'ndeki eve giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiklerinde A.G'nin barfiks çubuğuna asılı haldeki cansız bedeni ile karşılaştı.

'GÖREVİMDE BAŞARILI OLAMADIM'

Geride "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bıraktığı öğrenilen genç mühendisin DSİ'deki mesai arkadaşları da acı haberle büyük üzüntü yaşadı. A.G'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA