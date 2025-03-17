DEM Parti ile AK Parti Görüşmesinin Perde Arkası: Masaya Neler Yatırıldı?

AK Parti-DEM Parti görüşmesinde; DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere resmi bir talepte bulunduğu öğrenildi. Parti yetkilileri, görüşmede herhangi bir af talebinin veya anayasa değişikliğine ilişkin bir talebin gündeme gelmeyeceğini belirtti. DEM Parti’nin öncelikli talepleri arasında hasta mahkûmların durumu ve kayyum atamalarının halk üzerindeki etkileri yer alıyor.

DEM Parti yetkilileri, halkın seçtiği belediye başkanlarının görevden alınarak kayyım atanmasının ciddi toplumsal tepkilere yol açtığını ifade etti. Kayyım uygulamalarının özellikle Kürt seçmen nezdinde demokratik iradeye müdahale olarak algılandığını vurgulayan parti yetkilileri, bu uygulamanın gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'HASTA MAHKUMLAR İÇİN ADIM ATMALI'

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, mevcut yasalar çerçevesinde hasta mahkumlar ve tutukluların durumuna dikkat çekildi. DEM Parti, ağır hasta mahkûmların infaz erteleme hakkının daha adil ve hızlı şekilde uygulanmasını talep etti.

'DEM PARTİ DAHA AKTİF ROL OYNAMALI'

AK Parti yetkilileri ise sürecin hızlanması için DEM Parti’nin daha aktif bir rol üstlenmesini istedi. Görüşme talebinin, hükümet ve DEM Parti arasında yeni bir diyalog zemini oluşturabileceği değerlendiriliyor.

PKK, SÜLEYMANİYE'DE KONGREYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan, kulislerde konuşulan bilgilere göre PKK’nın Nisan ayının ortalarında Süleymaniye’de bir kongre düzenlemesi bekleniyor. Örgütün bu kongrede önemli kararlar alacağı ve Abdullah Öcalan’ın daha önce yaptığı “örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması” çağrısına uyacağı ifade ediliyor.

Süreç, bölgedeki barış ve demokratikleşme dinamikleri açısından yakından takip edilirken, Erdoğan’ın DEM Parti ile görüşüp görüşmeyeceği ise Bayram sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi