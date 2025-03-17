Kandilli Rasathanesi Duyurdu; Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu; Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20.14'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.7 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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