Kandilli Rasathanesi Duyurdu; Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20.14'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 17, 2025
KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/i2NtQvRJhl
17.03.2025, 20:14:50 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.7 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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