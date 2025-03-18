Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın! Cami Lojmanı Küle Döndü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir caminin lojmanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında şans eseri ölü ya da yaralı olmazken lojman kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın! Cami Lojmanı Küle Döndü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Canbaz Mahallesi’ndeki Kızıloluk Camisi’nin lojmanında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın! Cami Lojmanı Küle Döndü - Resim : 1

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın! Cami Lojmanı Küle Döndü - Resim : 2Yangın sırasında cami imamı Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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