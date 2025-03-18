Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın! Cami Lojmanı Küle Döndü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsalındaki Canbaz Mahallesi’ndeki Kızıloluk Camisi’nin lojmanında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın sırasında cami imamı Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA