Bayrampaşa’da Market Kasiyerine Saldıran Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa’daki bir zincir markette kasiyerle tartışan E.T., çalışanı darbettikten sonra kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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Bayrampaşa’da bir zincir markette yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 2 Mayıs’ta Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.’ye yol vermedi. Çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

Bayrampaşa’da Market Kasiyerine Saldıran Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

YAKALANDI

Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme, ardından yumruk atarak B.Ü.’yü yere düşürdü. Saldırgan, olay sonrası marketten hızla uzaklaştı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa’da Market Kasiyerine Saldıran Şüpheli Yakalandı - Resim : 2

İhbar üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda E.T.’yi dün yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bayrampaşa’da Market Kasiyerine Saldıran Şüpheli Yakalandı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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Bayrampaşa Saldırı
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