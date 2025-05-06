Bayrampaşa’da Market Kasiyerine Saldıran Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa’da bir zincir markette yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 2 Mayıs’ta Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.’ye yol vermedi. Çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

YAKALANDI

Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme, ardından yumruk atarak B.Ü.’yü yere düşürdü. Saldırgan, olay sonrası marketten hızla uzaklaştı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda E.T.’yi dün yakalayarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA