Şehit Savcı Mehmet Kiraz'ın Babasından 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek: 'İnşallah Bu Millet Terör Belasından Kurtulur'

2015 yılında teröristler tarafından makam odasında rehin alınan ve ardından öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası konuştu. Hakkı Kiraz ‘Bir baba olarak yüreğim yanıyor ama devletimiz her şeyden daha önemli. Ama eğer ülkeye barış geliyorsa bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa bunlar da ıslah olmuşlarsa tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. İnşallah bu millet terör belasından kurtulur’ dedi.

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, terör örgütü PKK’nın fesih kararına ilişkin konuştu. Süreci desteklediği söyleyen Hakkı Kiraz, ‘Oğlumuzu seviyoruz ama devletimizi oğlumuzdan da çok seviyoruz’ dedi.

Şehit Savcı Mehmet Kiraz'ın Babasından 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek: 'İnşallah Bu Millet Terör Belasından Kurtulur' - Resim : 1

'ALLAH AFFEDENİ SEVİYOR'

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, şöyle konuştu: 50 yıldır Türkiye'nin başına bir bela zaten terör. Terörün ne dini var ne de imanı var. Ne rengi var ne cinsi var. Bu devletin başına bir bela. Binlerce insanımızı şehit verdik. Şehit ailelerinin de derdini anlamak lazım yürekleri farklı bir şeydir. Ama eğer ülkeye barış geliyorsa bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa bunlar da ıslah olmuşlarsa tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. Bizim milletimiz ulu bir millettir devletimiz yüce bir devlettir.

Şehit Savcı Mehmet Kiraz'ın Babasından 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek: 'İnşallah Bu Millet Terör Belasından Kurtulur' - Resim : 2

'İNŞALLAH BU MİLLET KURTULUR'

Kiraz, ‘Şahsi davamız ayağımızın altına alıp milletin devletin bekası için her şeyi göze alıyoruz. Onlar da gelirler inşallah bu devlete sığınırlar inşallah daha da güzel olur. Nice nice terör örgütleri var. İnşallah bu son bulur ve bu millet bu terör belasından kurtulur. Devletimiz refaha kavuşur. Bu milletin bir ferdi olmak bence dünyada ayrıcalıktır. Türk olmak ayrıcalıktır’ dedi.

Şehit Savcı Mehmet Kiraz'ın Babasından 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek: 'İnşallah Bu Millet Terör Belasından Kurtulur' - Resim : 3

'BİN CANIMIZ FEDA OLSUN'

Bir baba olarak yüreğinin yandığını ifade eden acılı baba şöyle konuştu: Herkes şunu çok iyi bilsin ki biz milletimizi ve devletimizi de oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Bu milletin bekası için birlik ve beraberliği için bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız yeter ki bu terör belası bitsin. Bu millet feraha kavuşsun bu millet huzura kavuşsun. Bu devlet artık bu düşmanlarla uğraşmasın. Bizim bu devletimiz bu kadar daha nüfusa yeter.

Şehit Savcı Mehmet Kiraz'ın Babasından 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek: 'İnşallah Bu Millet Terör Belasından Kurtulur' - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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