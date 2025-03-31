Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Ölümünün 10. Yıl Dönümü

31 Mart 2015'te sürdürdüğü bir terör soruşturmasında, DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Siyasi isimler Selim Kiraz’ı 10. ölüm yıl dönümünde rahmetle andı. İşte siyasilerin şehit Selim Kiraz için yazdıkları mesajlar…

'MEKANI CENNET OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10’uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun.

'HATIRLANMAYA DEVAM EDECEK'

Fahrettin Altun: Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken, hain bir terör saldırısı ile şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için ömrünü adamış, devletimize hizmet etmiş biriydi. Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getiren Savcımız, milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir ve her daim böyle hatırlanmaya da devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun.

'ÖMRÜNÜ ADALETE ADADI'

Yusuf Tekin: Görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı, şehadetinin 10. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ömrünü adalete adayan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı daima hatırlayacak, adalet mücadelesini unutmayacağız. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.

'RUHU ŞAD OLSUN'

Yılmaz Tunç: Hain terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı, şehadetinin 10. yılında rahmetle anıyorum. Ömrünü adalete adayan kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı vatan ve millet sevgisiyle daima hatırlayacağız. Adaletin ve hukukun savunucusu şehit Cumhuriyet Savcımız Kiraz’ı hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Ali Yerlikaya: Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, bundan tam 10 yıl önce görevi başındayken alçak bir terör saldırısında şehit edildi. Aziz Milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacak. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın kıymetli ailesi, Hakkı ağabeyimiz ve Saadet ablamız.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı odaklı olaylarda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın beşinci savcısı Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı.

Teröristlerin kimliğinin belirlenmesi için incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde terörist Şafak Yayla'nın elinde bir çanta ve avukat cüppesiyle adliyenin C kapısındaki avukat girişinden, çantasını kontrol ettirmeyip sahte ve çipsiz bir avukat kimliği göstererek içeri girdiği tespit edildi.

Diğer terörist Bahtiyar Doğruyol'un ise vatandaş girişinden tüm aramaları yapılarak geçişini sağladığı belirlenirken, teröristlerin savcı Kiraz'ın makam odasının bulunduğu 6. kattaki odasına girişleri kamera kayıtlarında tespit edildi.

Silah sesleri gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, savcının ağır yaralı olduğunu fark etti. 46 yaşındaki savcı Kiraz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, rehin alma sırasında teröristlerin, Yunanistan ile yaptıkları telefon görüşmesinde savcının öldürülmesi talimatını aldıkları tespit edildi. 30 Mart 2016'da DHKP/C yöneticisi 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran heyet, bu sanıkları ayrıca Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Haber Merkezi