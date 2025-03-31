Yozgat'ta Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Yozgat’ta Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube’nin düzenlediği operasyonda binlerce adet makaron ele geçirildi.

İstihbarat üzerine yapılan yol kontrolünde şüpheli araç durdurularak arandı. Y.A. ve E.Ş. isimli şahısların aracında yapılan aramada 20 bin adet makaron ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Yozgat Jandarma Komutanlığı, her türlü kaçakçılık faaliyeti ile mücadele edileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA