'Son Kez Mezarlarına Gitmek İstiyorum' Dedi, Bir Gün Sonra Öldü

Elazığ’ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı kızının ve kardeşinin mezarlarını ziyaret ettikten bir gün sonra hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
'Son Kez Mezarlarına Gitmek İstiyorum' Dedi, Bir Gün Sonra Öldü

Elazığ’ın Yalındamlar köyünde yatağa bağımlı halde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı ailesine mezarlıkları ziyaret etmek istediğini söyledi. "Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum" diyerek kızının ve kardeşinin mezarlarını ziyaret eden yaşlı kadın, bu isteğini gerçekleştirdikten bir gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Ailesi tarafından büyük üzüntüyle karşılanan Tubay’ın vefat haberi, köyde derin bir hüzün yarattı. Sevdiklerinin mezarlarını ziyaret ettikten kısa süre sonra hayata veda etmesi, ailesini ve yakınlarını duygulandırdı. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından Tubay’ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cenaze Mezar Mezarlık Elazığ
Son Güncelleme:
Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu'nun Sahnedeki Görüntüleri Gündem Oldu Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu'nun Sahnedeki Görüntüleri Gündem Oldu
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
7 İl İçin Sağanak Alarmı! Yarın Başlıyor 7 İl İçin Sağanak Alarmı! Yarın Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti