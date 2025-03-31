'Son Kez Mezarlarına Gitmek İstiyorum' Dedi, Bir Gün Sonra Öldü

Elazığ’ın Yalındamlar köyünde yatağa bağımlı halde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı ailesine mezarlıkları ziyaret etmek istediğini söyledi. "Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum" diyerek kızının ve kardeşinin mezarlarını ziyaret eden yaşlı kadın, bu isteğini gerçekleştirdikten bir gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Ailesi tarafından büyük üzüntüyle karşılanan Tubay’ın vefat haberi, köyde derin bir hüzün yarattı. Sevdiklerinin mezarlarını ziyaret ettikten kısa süre sonra hayata veda etmesi, ailesini ve yakınlarını duygulandırdı. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından Tubay’ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA