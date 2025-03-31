7 İl İçin Sağanak Alarmı! Yarın Başlıyor

Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz için sağanak alarmı verdi. Son tahminlere göre yarın 7 ilde çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

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7 İl İçin Sağanak Alarmı! Yarın Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın 02.00-19.00 arasında, İzmir'in iç ve güney kesimleri, Manisa'nın doğusu ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli Muğla'da yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de yarın saat 04.00-23.59 arasında Burdur ve Isparta'da yerel olarak kuvvetli sağanak, Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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