Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga

Olay, Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, M.A.S. (14) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, M.A.S.’yi göğsünden bıçakladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.A.S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmalarına başladı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayın tüm detayları araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA