Tarihi Eser Operasyonunda 184 Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 184 sikke ve 11 obje ele geçirildi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde şüpheli E.U.’nun üzerinde arama yaptı. Aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve tarihi obje bulundu.
Ele geçirilen eserler, detaylı inceleme yapılması için Tekirdağ Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, ele geçirilen tarihi eserlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şüpheli E.U. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA