Trafik Ekipleri Çikolata Dağıttı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul-Ankara yolu üzerinde bayram denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında polis ekipleri, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulunarak çikolata ikram etti.

Bayram süresince trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken ekipler, sürücülerden hız sınırlarına uymalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtilirken, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: İHA