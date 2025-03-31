Trafik Ekipleri Çikolata Dağıttı

Düzce’de bayram denetimi yapan trafik ekipleri, sürücülere hem uyarılarda bulundu hem de bayramlarını kutladı. Ekipler, bu defa ceza yerine çikolata dağıttı.

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Trafik Ekipleri Çikolata Dağıttı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul-Ankara yolu üzerinde bayram denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında polis ekipleri, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulunarak çikolata ikram etti.

Bayram süresince trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken ekipler, sürücülerden hız sınırlarına uymalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtilirken, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik Cezası Ramazan Bayramı Düzce
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