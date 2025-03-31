Direksiyon Başında Epilepsi Nöbeti Geçirdi

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolünü kaybettiği araç önce bir balıkçı tezgahına, ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Daha sonra yol kenarındaki tabelayı devirerek hızla ilerleyen araç, bir eczanenin vitrinine çarpıp durdu.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Maddi hasara neden olan kazada, şans eseri yoldan geçen yayalar zarar görmezken, çevredeki esnaflar da büyük korku yaşadı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA