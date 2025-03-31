Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu'nun Sahnedeki Görüntüleri Gündem Oldu

Sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sahnedeki görüntüleri yeniden gündem oldu.

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Kamuoyunda ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen Volkan Konak’ın KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye yasa boğulurken, usta sanatçının Silivri’de tutuklu bulunan yakın arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak da görev yapan İmamoğlu, sanatçı Volkan Konak tarafından sahneye davet edilmişti.

İmamoğlu, sahnede yaptığı konuşmada, “Volkan ile Beylikdüzü maceramız başlayalı 7 yıl oldu. 7 yıldır Beylikdüzü’ndeyiz. Ve ilk geldiği gün demiştim ki; Volkan Konak’ı Beylikdüzü’nin bir hemşerisi olarak kabul ediyor musunuz? Volkan Konak, benim yıllardır arkadaşım. Biz birbirimizden enerji alıyoruz. Ben Volkan’ın sesinden inanılmaz bir enerji alıyorum. Bazı sanatçılar var Türkiye’yi her zaman ayağa kaldırır, bazı sanatçılar var milli duyguları her zaman besler, bazı sanatçılar var, her yerde her zaman doğruyu söyler. İşte o Volkan Konak” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı tatilinde KKTC’de sahne alan Volkan Konak, sahnede fenalaşmış ve ünlü sanatçıya ambulans beklenirken dakikalarca kalp masajı yapılmıştı.

Konak, sahnedeki ilk müdahalenin ardından Gazi Mağusa’da hastaneye kaldırıldı. Ancak ünlü sanatçının 00.42’de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Volkan Konak'a Duygusal VedaSilivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Volkan Konak'a Duygusal VedaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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