Balıkesir'de Ani Fren Kazaya Neden Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sipariş teslimatı sırasında ani fren yapan motosikletli kurye kaza geçirdi. Dengesini kaybedip devrilen kurye, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Balıkesir'de Ani Fren Kazaya Neden Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, motosikletli kurye, görev başındayken geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir market zincirine bağlı olarak çalışan ve 10 AOV 527 plakalı motosikleti kullanan kurye, üst sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan bir araca çarpmamak için ani fren yapmak zorunda kaldı. Bu ani manevra sonrası dengesini kaybeden genç sürücü, motosikletiyle birlikte yola savrularak tek taraflı kaza yaptı.

Balıkesir'de Ani Fren Kazaya Neden Oldu - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın ardından motosikletli kuryelerin karşı karşıya kaldığı riskler bir kez daha gündeme geldi.

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Kaynak: İHA

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