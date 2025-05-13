Erdek’te 150 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucu büyük miktarda kaçak alkol ele geçirildi. Vatandaşın sağlığını tehdit eden sahte içkilere yönelik mücadele, bu kez 150 litreyi aşkın sahte içkiyi gün yüzüne çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, 100 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 30 litre sahte şarap ile birlikte üretimde kullanılan 2 adet fermantasyon aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, jandarma yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına bu tür yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Yetkililer, sahte içkilerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli durumları ivedilikle güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA