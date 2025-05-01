Piyasaya Süreceklerdi! 125 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Isparta’da kaçak içkiye yönelik düzenlenen operasyonda 125 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, 30 Nisan 2025’te yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, şişelenmiş halde ve yapım aşamasında toplam 125 litre sahte alkol bulundu.
Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, kaçak alkolle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
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