Kırklareli’de Kan Donduran Olay: Önce Evini ve Arabasını Yaktı Sonra Bir Kadını Öldürüp İntihar Etti

Kırklareli’de yaşanan korkunç olayda, Hacı T. isimli erkek önce evini ardından aracını yaktı. Hacı T. daha sonra Aysel S.'yi silahla öldürüp intihar etti.

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Kırklareli’de Kan Donduran Olay: Önce Evini ve Arabasını Yaktı Sonra Bir Kadını Öldürüp İntihar Etti

Türkiye'de kadınlar hiçbir yerde güvende değil. Dehşetin bu seferki adresi Kırklareli oldu. Hacı T. isimli erkek Aysel S.'yi öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin alevler içinde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Araç çevresinde yapılan aramada, yaklaşık 15 metre ileride yerde hareketsiz yatan iki kişi bulundu. Sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırklareli’de Kan Donduran Olay: Önce Evini ve Arabasını Yaktı Sonra Bir Kadını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, Hacı T.'nin Aysel S.'yi silahla vurduktan sonra intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİNİ DE YAKMIŞ!

Olayın ardındaki neden henüz netlik kazanmazken, Hacı T.'nin cinayet ve intihar öncesi kendi evini ateşe verdiği bilgisi, olayın planlı bir şekilde gelişmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Kırklareli Kadın İntihar
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