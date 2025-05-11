Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evde Ölü Bulundu: 15 Gün Önce Hayatını Kaybetmiş

Burdur'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evde Ölü Bulundu: 15 Gün Önce Hayatını Kaybetmiş

Cemil Mahallesi Balaban Sokak'ta yalnız yaşayan Yüksel Ayten'in (63) evinden koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayten'in 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, morga götürüldü.

Kaynak: AA

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