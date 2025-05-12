Muğla'da Feci Kaza! 1 Ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Haşmet Işık Yüzme Havuzu karşısındaki Yatağan-Milas Karayolu üzerinde bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, 43 yaşındaki araç sürücüsü Enver Çoşkun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelere başlarken, olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA