Denizden Poşet Poşet Çıktı! Hiçbir Yerde Görülmemiş Hıdırellez Dilekleri

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyeleri, Konyaaltı Sahili’nde bir dalış gerçekleştirdi. Denizde yapılan temizlik sırasında birbirinden farklı Hıdırellez dilekleri bulundu.

Plastik poşetlere sarılmış Hıdırellez dileklerinde kağıtlara ev, otomobil, aşk yazıldığı görüldü.

'MODEL BELİRTEREK İSTEYEN ÇOK'

Dalış ekibinden Furkan Çeltik, şöyle konuştu: Konyaaltı'nda rutin eğitim dalışlarımızdan birini hocamızla birlikte gerçekleştirdik. Su altında Hıdırellez nedeniyle denize atılan yüzlerce kağıt gördük. Kağıtlarda genelde ev, araba üzerine dilekler vardı. Hatta birisi kadın resmi çizerek denize atmış. Bunu görünce çok şaşırdım. Otomobil isteyen hatta marka, model belirterek isteyen çok olmuş. Dilek kağıtlarını toplamadık.

'POŞETLERLE DENİZE ATILMIŞ'

Çeltik, çok sayıda kağıt gördüğünde şaşırdığını belirterek ‘Dileklerini plastik poşetlere koyanlar, kurdeleye sarıp, keselerin içerisine koyarak atanlar olmuş. Hıdırellez için dileklerin çoğu plastik poşetlerle denize atılmış. Bu tür atıklar deniz ekosistemine de zarar veriyor. Çok sayıda plastik atık da suyun altında, gözümüzün önündeydi. Denizdeki bu atıklar ekosistem açısından çok zararlı ve birçok canlının ölümüne neden oluyor’ dedi.

Kaynak: DHA