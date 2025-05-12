İletişim Başkanlığı'ndan 'Fesih Kararı Sonrası Özerk ve Federal Yönetim Gelecek' İddiasına Yalanlama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik silah bırakma çağrısıyla gündeme gelen yeni çözüm süreci beklentileri sürerken, PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde “Medya Savunma Alanları” olarak tanımladığı bölgede düzenlediği 12. kongrede aldığı kararları açıkladı.

Yapılan açıklamada, örgütün silah bırakma kararı aldığı ve “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı” ifadeleriyle kendini feshettiği bildirildi. Örgüt tarafından kaleme alınan bildiride, “Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir" denildi.

'İDDİALAR DEZANFORMASYONDUR'

Terör örgütü PKK’nın açıkladığı tarihi kararın ardından, anayasa değişikliğiyle ilgili özerklik ya da federal yönetim iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak DMM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada, silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, 'Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı' iddiası dezenformasyondur” ifadelerine yer verildi.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, 'Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı' iddiası dezenformasyondur.

Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.

Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

📌Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiası dezenformasyondur.



Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik… pic.twitter.com/e36JYXwPgD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 12, 2025

Kaynak: Haber Merkezi