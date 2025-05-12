Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak’ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 3 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipler tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.

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Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür üretimi yapılan üç maden ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ortaya çıkarıldı.

Baskında 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma sistemi, 1 kompresör ve yaklaşık 9 ton kömür ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, tespit edilen ocakları patlayıcı kullanarak imha etti.

Kaynak: DHA

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