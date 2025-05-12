Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları İmha Edildi
Zonguldak’ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen 3 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipler tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür üretimi yapılan üç maden ocağı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ortaya çıkarıldı.
Baskında 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma sistemi, 1 kompresör ve yaklaşık 9 ton kömür ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, tespit edilen ocakları patlayıcı kullanarak imha etti.
Kaynak: DHA
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