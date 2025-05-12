Çok Eşliliğin 'Bilimsel Faydaları'nı Anlattılar: Akılalmaz Videoya Tepkiler Çığ Gibi!

Türkiye'de kadına yönelik fiziksel ve ruhsal şiddet ile her alanda maruz bırakıldıkları ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önündeki en büyük engelken, son dönemde geniş kitlelere erişmek amacıyla bazı sosyal medya platformlarında erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesi hakkında yapay zeka üretimi paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kadını bir meta olarak gören bu durumu över nitelikte paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Instagram ve X platformlarında dolaşıma sokulan "Çoklu evliliğin bilimsel faydaları" adlı bir videoda, yanında dört kadın olan bir erkek görseli içeren bir yapay zeka tasarımıyla "Çoklu evlilik sünnetsel nöro-algoritmanın gizli modunu açar. Bu mod, liderlik çakrasıyla harem-denge merkezini senkronize eder. Bazı erkeklerde sabır geni mutasyona uğrar, zaman algısı bükülür" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu videoya sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Kadınların iradesini hiçe sayıp onları aşağılayan zihniyeti güçlendirmeye çalışan, kadınları erkeklerin "sahip olduğu" mal varlığı gibi gösteren bu anlayış birçok kesim tarafından eleştirildi. Bu tip videoların, çağın fersah fersah gerisinde kalmış bir fikrin propagandası olduğunu işaret eden kullanıcılar, bu yayınların şikayet etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi