Anneler Günü’nde Yürek Sızlatan İsyan! Günde En Az Bir Kadın Katlediliyor

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) Anneler Günü’ne özel bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye’de 2024'ün kadınların en çok öldürüldüğü yıl olarak tarihe geçtiği vurgulandı. Türkiye'de günde en az bir kadının katledildiği, binlercesinin şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

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Anneler Günü’nde Yürek Sızlatan İsyan! Günde En Az Bir Kadın Katlediliyor

Anneler Günü’ne özel mesajlar ve açıklamalar yapılmaya devam ederken, bir açıklama da Kadın Dayanışma Komiteleri’nden (KDK) geldi.

‘Ölen Her Kadın İçin İki Elimiz Yakanızda: Suçlusun İçişleri Bakanı’ başlıklı açıklamada Türkiye’de 2024'ün kadınların en çok öldürüldüğü yıl olarak tarihe geçtiği vurgulandı.

Anneler Günü’nde Yürek Sızlatan İsyan! Günde En Az Bir Kadın Katlediliyor - Resim : 1

CANAVARCA BİR HAL ALIYOR

Açıklamada şöyle denildi: Aynı mahallede oturduğumuz, işe giderken aynı sokaklarda yürüdüğümüz kadın arkadaşlarımız evlerinde, iş yerlerinde, sokak ortasında şiddete uğruyor, hayatını kaybediyor. Yalnızca cinayete kurban giden sayısı artmıyor. Kadınların öldürülmesi daha canavarca bir hal alıyor.

Anneler Günü’nde Yürek Sızlatan İsyan! Günde En Az Bir Kadın Katlediliyor - Resim : 2

DİKKAT ÇEKEN GÜVENLİK SORUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen kadınlar ‘İş işten geçtikten, kadınlar hayatını kaybettikten sonra yapılan tutuklamalarla mı güvenliği sağlıyorsunuz? Defalarca Emniyet'e başvuran, koruma kararları çıkarttıran, ölmemek için adeta çırpınan kadınları korumayarak, öldürülmesine göz yumarak mı güvenliği sağlıyorsunuz?’ diye sordu.

'ADLİ MAKAMLAR KADERİNE TERK EDİYOR'

‘Basına yansıyan bilgilere göre 2024'te en az 18 kadın koruma, uzaklaştırma kararı ve talebine rağmen öldürdü’ diye belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bu ülkede binlerce kadın şiddet gördüğü kişiye karşı koruma ya da uzaklaştırma kararı almaya çalışırken yalnız ve çaresiz. Bir kadın 'ben tehlike altındayım' dediğinde onu korumakla yükümlü olanlar süreci uzatıyor; kolluk adli makamlara yönlendiriyor, adli makamlar ise kişiyi kendi kaderine terk ediyor. Sizin yüzünüzden, kadınlar katilleriyle baş başa kalıyor.

Anneler Günü’nde Yürek Sızlatan İsyan! Günde En Az Bir Kadın Katlediliyor - Resim : 3

'UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ'

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun da hatırlatıldığı açıklamada ‘Bahar Aksu uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü, Samsun'da Emine Akpınar uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. Muğla Menteşe'de Senem Kıvrık uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü. Ankara'da Mine Nur Ala defalarca aldığı uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü’ denildi.

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Kaynak: ANKA

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