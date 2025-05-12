Adana'da 5 Hükümlü Yakalandı, Çok Sayıda Araç Trafikten Men Edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde emniyet güçleri, son bir haftada yürüttüğü “Güven Uygulamaları” kapsamında suçlulara göz açtırmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 345 personelin görev aldığı ve 45 farklı noktada yapılan ani kontrollerde, aralarında silahla yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denetimlerde ayrıca 3 tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, trafik kontrollerinde 6 modifiyeli araca işlem yapıldı, 162 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi ve 40 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA