Soma Faciasında Ölen Madencinin Babasından Yürek Yakan İsyan: 'Bu Bir Kaza Değil Cinayet, 11 Yıldan Beri Adalet Peşinde Koşuyoruz'

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasında oğlunu kaybeden Emrem Malkoç ‘301 evladımızı kaybettik. Bu bir kaza değil; bu bir cinayet, katliam. Bunların sonucu biz çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybettik. 11 yıldan beri adalet peşinde koşuyoruz’ diyerek tepki gösterdi.

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Soma Faciasında Ölen Madencinin Babasından Yürek Yakan İsyan: 'Bu Bir Kaza Değil Cinayet, 11 Yıldan Beri Adalet Peşinde Koşuyoruz'

13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin karar 11 yıl sonra açıklanmıştı. Dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat ederken, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Soma Faciasında Ölen Madencinin Babasından Yürek Yakan İsyan: 'Bu Bir Kaza Değil Cinayet, 11 Yıldan Beri Adalet Peşinde Koşuyoruz' - Resim : 1

Hayatını kaybeden işçilerin yakınları facianın yıl dönümünde karara isyan etti. Faciada hayatını kaybeden 29 yaşında olan Bilal Malkoç’un babası Emrem Malkoç şöyle konuştu:

Soma Faciasında Ölen Madencinin Babasından Yürek Yakan İsyan: 'Bu Bir Kaza Değil Cinayet, 11 Yıldan Beri Adalet Peşinde Koşuyoruz' - Resim : 2

'BU BİR KAZA DEĞİL CİNAYET'

Oğlum vefat ettiğinde 11-12 yıllık madenciydi. Alınmayan önlemler yüzünden biz 301 evladımızı kaybettik. Türkiye’de veya dünyada en ağır iş kolu maden sektörüdür. Maden sektöründe yılda yüzde 3, yüzde 1 kaza olur, olmaz değil. Ama 301 kişi... Bu bir kaza değil; bu bir cinayet, katliam. Bunların sonucu biz çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybettik. 11 yıldan beri adalet peşinde koşuyoruz. Türkiye’de adalet sistemi çöktüğünden hiçbir ceza almadan, üçer gün, beşer gün ceza aldıktan sonra hepsi tahliye oldu. Sanki mükafat verdiler, sanki bizim çoluğumuz çocuğumuz suçlu. Neredeyse bizi içeri alacak duruma geldiler. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Adalet istiyorum.

Soma Faciasında Ölen Madencinin Babasından Yürek Yakan İsyan: 'Bu Bir Kaza Değil Cinayet, 11 Yıldan Beri Adalet Peşinde Koşuyoruz' - Resim : 3

'11 YIL GEÇMİŞ'

Madende oğlunu kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak ise şunları söyledi: 11 yıl kolay geçmiyor; canından, kanından bir parçayı, evladını kaybetmiş; torunlarının babasını kaybetmiş. Sen evladına doyamamışsın, o çocuğuna doyamamış. Bu insanı yitirmişsin. 11 yıl gibi bir süre geçmiş. Çok iyi geçtiği söylenemez. Verdikleri kararlar belli. Anayasa Mahkemesinin kararını alt mahkeme tanımaz oldu. Hiçbir mahkeme bir üst mahkemenin kararını tanımaz oldu.

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Kaynak: ANKA

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