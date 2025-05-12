Çekmeköy'de İnşaat Alanında Göçük! Bir İşçi Kurtarıldı, Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarılırken, bir işçinin ise cansız bedeni çıkarıldı.

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İstanbul'un Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında yürekler ağza geldi. İnşaat alanında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı.

Çekmeköy'de İnşaat Alanında Göçük! Bir İşçi Kurtarıldı, Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

1 YARALI 1 ÖLÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılırken, diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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