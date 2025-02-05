Gıda Sahtekarları Yine İş Başında, Baharatların İçinden Çıkanlar 'Pes' Dedirtti
Gıda güvenliği Türkiye'nin önde gelen sorunları arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi. Baharatların içinden çıkanlar 'pes' dedirtti.
Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun olmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.
Bakanlığın listesi her geçen gün genişlerken, 4 Şubat 2025’te yayımlanan listede 4 firmanın satışa sunduğu baharatlarda yabancı madde tespit edildi.
Ankara’daki İpekyolu Baharat ve Gezginci Baharat’ın satışa sunduğu kekiklerde yabancı madde tespit edildi. Yine Ankara’daki Itır markalı acı pul biberde tespit edildi.
Can Acar Baharatları markasının ürettiği pul biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi