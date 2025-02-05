Gıda Sahtekarları Yine İş Başında, Baharatların İçinden Çıkanlar 'Pes' Dedirtti

Gıda güvenliği Türkiye'nin önde gelen sorunları arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi. Baharatların içinden çıkanlar 'pes' dedirtti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Gıda Sahtekarları Yine İş Başında, Baharatların İçinden Çıkanlar 'Pes' Dedirtti

Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun olmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın listesi her geçen gün genişlerken, 4 Şubat 2025’te yayımlanan listede 4 firmanın satışa sunduğu baharatlarda yabancı madde tespit edildi.

Ankara’daki İpekyolu Baharat ve Gezginci Baharat’ın satışa sunduğu kekiklerde yabancı madde tespit edildi. Yine Ankara’daki Itır markalı acı pul biberde tespit edildi.Gıda Sahtekarları Yine İş Başında, Baharatların İçinden Çıkanlar 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

Can Acar Baharatları markasının ürettiği pul biberde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.

Gıda Sahtekarları Yine İş Başında, Baharatların İçinden Çıkanlar 'Pes' Dedirtti - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara
Naci Görür'den Flaş Uyarı: Tehlike İki Kentin Kapısına Dayandı, Her An Yıkım Olabilir Tehlike İki Kentin Kapısına Dayandı, Her An Yıkım Olabilir
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı: Alarm Verildi, Uçuşlar İptal Edildi İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı... DONACAĞIZ
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor
Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı
Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var Emniyet Şeridinde Can Pazarı
İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak! İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak!