Borsa Manipülasyon Soruşturmasında Flaş Gelişme! 3 Tutuklama, Aralarında Ünsal Ban da Var

Türkiye’de bir dönem gündemi sarsan rüşvet skandalının kilit isimlerinden Ünsal Ban, yeni bir soruşturmayla tekrar dikkatleri üzerine çekti. Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü olan Ban, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından borsa manipülasyonu iddiasıyla aranıyordu. Son gelişmelere göre, Ban Fethiye’de kaçmaya çalışırken yakalandı.

RÜŞVET SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ünsal Ban, pandemi döneminde patlak veren bir rüşvet skandalıyla Türkiye’nin gündemine yerleşmişti. O dönemde AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile evli olan Ban’ın kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı olarak görev yapıyordu. İddialara göre, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet talep etmişti. Skandalda, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın da isimleri geçmişti. Sineren, bu iddiaları televizyon ekranlarında detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı.

TARTIŞMALI VİDEO VE BOŞANMA SÜRECİ

Skandalın en çarpıcı noktalarından biri, Ünsal Ban’ın çektiği iddia edilen bir videonun ortaya çıkmasıydı. Videoda, Zehra Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçakla “İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” diye bağırdığı görülüyordu. Ban, iddiaları kabul etmiş ancak videoyu kendisinin paylaşmadığını savunmuştu. Bu olayın ardından Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma sürecinde olduğu eşinden şikayetçi olmuş; Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca ise görevlerinden alınmıştı.

TUTUKLAMALAR VE KARA PARA AKLAMA İDDİASI

29 Ağustos 2022’de Muğla’nın Milas ilçesinde, Ünsal Ban, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri bir organize suç örgütü lideriyle paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak bu suçtan tahliye edildiği gün, adliyeden çıkamadan “kara para aklama” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

MASAK RAPORU: MİLYONLARCA EURO VERGİ CENNETİNE AKTARILMIŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor, Ban’ın mali faaliyetlerindeki çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Rapora göre, Ban, çocukları ve şoförü Ahmet Karakaş üzerinden milyonlarca euroyu akladı. Malta’daki bir şirkete 3,7 milyon euro (yaklaşık 75 milyon 295 bin TL) aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın hesabından, rüşvet skandalında adı geçen ve görevinden istifa eden Korkmaz Karaca’ya 1 milyon 917 bin TL gönderildiği tespit edildi.

YENI SUÇLAMA: BORSA MANİPÜLASYONU

Kara para aklama suçlamasından 13 ay sonra tahliye edilen Ünsal Ban, bu kez borsa manipülasyonu iddiasıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ban’ın avukatı Fatih Mehmet Erduran, polislerin müvekkilinin evine geldiğini doğruladı ancak Ban’ın nerede olduğunu bilmediğini belirtti. Son gelişmeyle ise Ban’ın Fethiye’de kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

3 İSME TUTUKLAMA

Bugün yaşanan son gelişme ile Fethiye'de gözaltına alınan Ünsal Ban'ın yanı sıra Ünal Ban ve Ahmet Karakaş savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti üç ismin de tutuklanmalarına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi