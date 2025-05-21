Borsa Manipülasyonundan Ünsal Ban Çıktı: Her Yerde Aranıyor

SEYHAN AVŞAR

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuştuğu skandalın göbeğindeydi Ünsal Ban. Ban, THK Üniversitesi eski rektörüydü ve o dönem AKP Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'yla evliydi. Ban'ın kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu da dönemin Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanıydı.

Bu ailenin ismi pandemi sürecinde gündeme geldi. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia edildi. Bu rüşvet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın da adı geçiyordu. Sineren, televizyon ekranlarına çıkıp yaşadığı süreci tek tek anlattı.

VİDEO GÜNDEME OTURMUŞTU

Süreç devam ederken Taşkesenlioğlu’nun eşi Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, iddialarını kabul etti. Ancak videoyu kendisinin yaymadığını öne sürdü.

İKİ İSİM KOLTUKLARINDAN OLDU

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’dan şikayetçi oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ise görevden alındı.

BAN TUTUKLANDI

Ünsal Ban ise 29 Ağustos 2022 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Ban tutuklandığı bu suçtan tahliye edildiği gün kara para aklama suçlamasıyla karşılaştı. Ban adliyeden çıkmadan yeniden tutuklandı

VERGİ CENNETİNDEN MİLYONLAR ÇIKTI

Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada 13 ay sonra tahliye edildi. Ban hakkında yürütülen soruşturmada ise MASAK raporu kirli ilişkiler ağını ortaya serdi. Ban’ın milyonlarca euroyu çocukları ve şoförü üzerinden nasıl akladığının anlatıldığı raporda vergi cenneti Malta’da bir şirkete 3.7 milyon euro (75 milyon 295 bin TL) aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

KORKMAZ KARACA DA MASAK RAPORUNDA

Öte yandan Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın hesabından, rüşvet çarkında adı geçen ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca’ya yaklaşık 2 milyon lira gönderildiği tespit edilmişti.

BU KEZ MANİPÜLASYON SORUŞTURMASINDAN ÇIKTI

Tutuklandıktan 13 ay sonra tahliye edilen Ünsal Ban hakkında bu kez borsa manipülasyonu nedeniyle soruşturma başlatıldı ve Ban hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ban’ın arandığı öğrenildi. Ünsal Ban’ın avukatı Fatih Mehmet Erduran’a telefonla ulaştık. Erduran müvekkilinin evine polislerin geldiğini, ancak kendisinin de müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi