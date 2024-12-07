Ünsal Ban'a Şimdi de 'Cinsel Saldırı' Davası: Tekrar Cezaevine mi Girecek?

Eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın 2023 yılında sona eren boşanma davasında mahkemede tanıklık yapan bir kadının ifadesinin ardından, iki yıl önce "rüşvet ağı" ve "kara para aklama" iddialarıyla gündemden düşmeyen Ünsal Ban hakkında ayrı bir ceza davası açıldı.

T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre; kadın, iş görüşmesi amacıyla Ban ile bir araya geldiğini ve bu süreçte cinsel taciz ve saldırıya uğradığını söyledi. Mahkemede verdiği ifadesinde kadın, Ban’ın kendisine fiziksel ve psikolojik baskı yaptığını ve iş ilişkisi bahanesiyle uygunsuz taleplerde bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine boşanma davasına bakan hakim, suç duyurusunda bulundu.

'CİNSEL SALDIRI' VE 'TACİZ'DEN DAVA

Savcılık, Ban hakkında "cinsel taciz" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından dava açılmasına karar verirken, olayın gerçekleştiği öne sürülen ofis ve otel kayıtları ile iletişim delilleri de dosyaya girdi. Ünsal Ban, tüm suçlamaları reddederken savcılık soruşturma sürecini tamamlayıp iddianameyi hazırladı.

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Ceza davasının ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görüldü. Mağdur olarak ifade veren kadın, Ünsal Ban’ın kendisini iş vaadiyle kandırdığını ve bu süreçte taciz ve saldırıya uğradığını tekrarladı. Kadın, tehditler ve korku nedeniyle uzun süre sessiz kaldığını ve ancak boşanma davasında bu olayları açıklayabildiğini söylerken, savcılık, kadının ifadelerinin toplanan delillerle desteklendiğini aktardı. Dava, ilerleyen duruşmalarda yeni tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesiyle sürecek.

Kaynak: T24