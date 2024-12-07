Bitlis'te 25 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var

Bitlis-Tatvan karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Kazanın ardından yol çift yönlü trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgedeki kilometrelerce araç kuyruğu nedeniyle kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Bitlis'te 25 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. Dün geceden bu yana yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede sabah saatlerinde tır, yolcu minibüsü, şehiriçi minibüs ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Bitlis'te 25 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

Meydana gelen kazalarda kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ilk bilgilere göre yaklaşık 25 aracın karıştığı kazada 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu sebebiyle iki yönlü olarak yol trafiğe kapandı.

Bitlis'te 25 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çalışmalar devem ediyor.

Bitlis'te 25 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 3

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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