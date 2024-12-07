Uçak Seferlerine Sis Engeli

Diyarbakır’da etkili olan sis uçak seferlerinde iptalleri de beraberinde getirdi. Diyarbakır Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.

Uçak Seferlerine Sis Engeli

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını düşürerek yol alabildi.

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UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Öte yandan Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

Uçak Seferlerine Sis Engeli - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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