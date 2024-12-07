Bakan Memişoğlu'na İstifa Çağrısı! 'Sağlıkçıları Göçe Zorluyorsunuz'

Aile hekimleriyle ilgili yönetmeliğe karşı iş bırakan aile sağlığı merkezleri çalışanları eylem yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısında bulunan sağlık çalışanları İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde İzmir Sağlık Platformu bileşenleri adına okunan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık emekçilerinin güvenli ortamlarda, uygun iş yükü ile insanca yaşayabilme talebi her gün daha da hayati önem arz etmeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 20 yılda yarattığı bu kriz artık reformlar ve revizyonlar ile çözülemez bir noktaya taşınmıştır. 20 yıl içinde halkı özel sektöre taşımak için canla başla mücadele eden Bakanlık bürokratları hastalarımızı müşteri olarak görmüş kâr odaklı bir sağlık sistemi için, hastaları özel hastanelere ikinci basamak hastanelere başvurması için kışkırtmış, bilimsel olmayan uygulamalara göz yummuş, SGK’nın her gün daha da zarar etmesine sebep olmuştur.

Yıllardır hepimizin bildiği üzere üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların bile üniversite hastanelerine yönlendirilerek gereksiz iş yükü ile hastaneler eğitim yuvası olmaktan çıkarılmış, temel görevlerinin dışına çıkılmasına sebep olunmuş, bu durum müşteri memnuniyeti ile rant ve oy kapısına, özel kuruluşlar için ise kâr kapısına devşirilmiştir."

'SAĞLIKÇILARI GÖÇE ZORLUYORSUNUZ'

Açıklama şu sözlerle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı istatistik yıllığına göre 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 228’dir. Avrupa’da bu oran 402 iken, sıralamada Kamboçya’nın bile gerisinde kalmışken sizler sağlık emekçilerini bilim dışı uygulamalarınızla hala bu ülkeden göçe zorluyorsunuz.

Türkiye’de hekim başına müracaatta dünyada dördüncü sıradayız ve birinciliğe doğru gidiyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı istatistik yıllığına göre 100 bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısı 356 iken, OECD ortalaması 1002’dir. Yani bu ülkenin hekimleri, sağlık emekçileri dünya standartlarından 3-4 kat daha fazla çalışmakta olmasına rağmen gelir seviyeleri her gün azaltılmaktadır."

Kaynak: ANKA